Wissen vor acht - Mensch

Ist die Zeitumstellung gesundheitsgefährdend?

02.11.2017 | 3 Min. | UT | Verfügbar bis 02.11.2018 | Quelle: Das Erste

Zweimal im Jahr ist es soweit - die Uhren werden umgestellt. Susanne Holst will wissen, was die Zeitumstellung mit Hormonen, der inneren Uhr und Verkehrsunfällen zu tun hat - in "Wissen vor acht - Mensch".