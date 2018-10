die story

Der Fall des Elor Azaria

10.10.2018 | 44 Min. | Verfügbar bis 10.10.2019 | Quelle: WDR

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 10.10.2019.

Hebron, Westjordanland: Ein 21 Jahre alter Palästinenser und sein Freund greifen mit Messern israelische Soldaten an. Ein Attentäter wird erschossen, der andere bleibt nach Schüssen verletzt, aber bewegungsunfähig am Boden - minutenlang. In wenigen Metern Entfernung haben Sanitäter einen Soldaten, den einer der Attentäter mit einem Messer verletzt hat, in einen Rettungswagen. Autor/-in: Korbinian Kalleder