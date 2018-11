kinokino

Le Grand Bal - Das große Tanzfest

28.11.2018 | 1 Min. | Verfügbar bis 27.05.2019 | Quelle: Bayerischer Rundfunk 2018

Das Video wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Der Beitrag ist verfügbar bis zum 27.05.2019.

Von der Magie des Tanzens erzählt Laetitia Carton in ihrem Dokumentarfilm "Le Grand Bal - Das große Tanzfest". Dafür treffen sich jedes Jahr über 2000 Menschen in einer kleinen Stadt mitten in Frankreich.