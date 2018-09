ttt - titel, thesen, temperamente

Goldener Löwe für Netflix-Produktion "Roma"

Alfonso Cuaróns Film ist eine Reise in seine eigene Kindheit, zu Cleo, seinem Kindermädchen, eine indogene Frau in einem bürgerlichen Arzthaushalt. Daraus wird ein Sozialdrama, erzählt in facettenreichem Schwarz-Weiß.