Jede*r von uns hat Geheimnisse! Auch Luisa hat lange Zeit ein Geheimnis gehabt, das sie jetzt enthüllt: ihre Geldnot. An manchen Tagen hatte sie nicht mal Geld, um sich Essen zu kaufen. Alles begann mit der Trennung von Luisa und ihrem Ex-Freund. Sie musste in eine neue Wohnung ziehen und so kamen Kosten auf sie zu, mit denen sie nicht gerechnet hatte. Trotz ihrer Geldnot traute Luisa sich nicht, Freund*innen oder ihre Familie nach Geld zu fragen. Am Ende sah Luisa keinen anderen Ausweg als sich zu prostituieren.

