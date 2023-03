Endlich sind Tamina Kallert und ihr Kameramann Uwe Irnsinger wieder unterwegs, um die spannendsten Metropolen Europas vorzustellen: Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt. Tamina und Uwe zeigen, wie wir mit einem kleinen Budget ein tolles Wochenende in Wien verbringen kann und zeigen viele Geheimtipps in der Donau-Metropole. "Die Stadt ist nicht wirklich ein Schnäppchen", so Tamina Kallert. "Allein die Wiener Melange kostet in den berühmten Caféhäusern fast fünf Euro, da muss man sein Geld schon sehr gut zusammenhalten." Doch auch in Wien zeigt sich einmal mehr, dass sich der besondere Charme einer Stadt gerade dann vermittelt, wenn man die ausgetretenen und oft teuren Pfade verlässt. (Wdh., alle Angaben Stand 20.11.2015)

