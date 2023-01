Abenteuer Erde: Tierische Wohngemeinschaften

In der afrikanischen Savanne leben drei der größten Baukünstler der Tierwelt: Webervögel, Erdferkel und Termiten. In ihren spektakulären Bauwerken über, auf und unter der Erde leben sie allerdings nicht alleine. Jede Menge artfremder Untermieter finden sich in ihren Wohnungen ein. Besitzer und Untermieter leben nicht nur gemeinsam, sie ziehen auch Vorteile aus ihrem Zusammenleben. Manche kümmern sich um den Schutz, andere sorgen für Nahrung oder für Sauberkeit - und das für die ganze Gemeinschaft! Diese Dokumentation wurde Sieger des Preises der Jugendjury beim 15. Internationalen Naturfilmfestival Green Screen 2021.

Mehr anzeigen