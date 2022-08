Atlantik, Ozean der Extreme: Berge der Tiefsee (3/3)

Mancherorts erheben sich Vulkanketten bis über das Wasser. An ihren unterseeischen Bergflanken staut sich das Wasser, wird nach oben gepresst. So werden Nährstoffe der Tiefsee in die höheren Wasserschichten transportiert. Die wiederum ernähren all die Tiere, die nicht bis in die Tiefen tauchen können, und sorgen an den Berghängen für eine reiche Meeresvielfalt. Nirgendwo zeigt sich besser als im Atlantik, wie Berge, die aus dem Feuer geboren wurden, die Wasserwelt verwandeln - von einer Wüste in eine reinste Oase.

