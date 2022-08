Atlantik, Ozean der Extreme: Hitze und Hurrikans

In der Karibik liegt das Sonnenparadies des Atlantiks. In Korallenriffen, Seegraswiesen und Mangrovenwäldern entwickelt sich üppiges Leben. Unzählige Fische haben hier ihre Kinderstuben, seltene Kolosse wie Seekühe finden alles, was sie zum Leben brauchen, und Atlantische Fleckendelfine bringen ihre Jungen zur Welt. Doch 5000 Kilometer entfernt bahnt sich eine Katastrophe an: Heiße Winde aus der Sahara wehen hinaus auf den offenen Atlantik - ein Hurrikan entsteht.

