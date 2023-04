Noch bis weit in das Mittelalter hinein war das Herz Europas von dichtem Wald bedeckt. Trotz Jahrhunderte des Raubbaus sind bis heute großflächige Waldgebiete erhalten geblieben. Diese sind oft unzugänglich für Spaziergänger:innen und Wandernde. Sensationelle Einblicke dagegen bietet der Film von Jan Haft in das geheime Leben von den Pflanzen und Tieren unserer Heimat. Betörend schöne Bilder unserer Natur, wie man sie selten gesehen hat: Ein Jahr im Wald hautnah bei den vielen Lebewesen in allen Ebenen – von den Baumkronen bis zur "Unterwelt", gesprochen von Benno Fürmann.

