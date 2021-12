Das wilde Dutzend: Zoos im Westen

Nirgendwo auf der Welt finden sich so viele Tiergärten geballt in einer Region wie in Nordrhein-Westfalen. Die Zoodirektor:innen und -mitarbeiter:innen orientieren sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen, um ihren Schützlingen ein tiergerechtes Leben zu ermöglichen, und setzen sich für den Erhalt bedrohter Arten ein. Dabei erleben sie witzige, unterhaltsame und überraschende Zoogeschichten.

Mehr anzeigen