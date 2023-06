Im Südwesten Spaniens gibt es eine für Europa einzigartige Landschaft mit schier unendlich vielen Eichen, die eines der vielfältigsten Naturjewele der Erde bilden: Die Dahesa. Viele unterschiedliche Jäger, darunter Adler, Luchse und Mangusten, patrouillieren durch diese Wälder. Sie alle haben es auf die Wildkaninchen abgesehen, die das wichtigste Glied in der Nahrungskette bilden. Der Iberische Luchs gehört zu den am stärksten bedrohten Katzenarten der Welt und hat sich auf die Wildkaninchenjagd spezialisiert. Zum ersten Mal werden in dieser Dokumentation die Jagd- und Erziehungsmethoden der seltenen Tiere einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Mehr anzeigen