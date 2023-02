Ein intimer und faszinierender Einblick in das Leben von Grizzlys in den endlosen Weiten des Yukon. Der eisige Nordwesten Kanadas: Es ist die Heimat der 9-jährigen Grizzlybärin Sophie. Sie hat zum ersten Mal Nachwuchs. In eindrucksvollen Bildern wird ihre bemerkenswerte Geschichte erzählt, wie sie sich von einer unerfahrenen Jungbärin zu einer aufopferungsvollen Mutter entwickelt und ihre beiden Jungen durch das schwierigste Jahr ihres Lebens führt.

Mehr anzeigen