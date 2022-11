Sie wurden gejagt und nahezu ausgerottet. Doch vielerorts sind sie in Deutschland wieder heimisch: Biber. Die Rückkehr der Biber ist eine der größten Erfolgsgeschichten des Naturschutzes in Deutschland. Mehr als 35.000 der großen Nager leben heute in der Bundesrepublik - und Tendenz steigend. Schritt für Schritt erzählt der Film die spannende und teils kuriose Erfolgsgeschichte der sympathischen Nager.

