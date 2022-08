Haie eiskalt: Jäger zwischen Nordsee und Grönland

Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennt man Haie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordens aber weiß man nur sehr wenig. Christina Karliczek will das ändern, sie begibt sich auf eine spannende Expedition. Die erfahrene Unterwasserkamerafrau ist für speziell für tiefste Tauchgänge unter dem Eis ausgebildet. In Grönlands trifft Christina auf den Hai des Nordens; erstmals gelingt es, Eishaie zu filmen. Wenig erforscht, und trotz der außergewöhnlichen Lebensraum-Anpassungen inzwischen fast überall ernsthaft bedroht, verenden sie in Fischernetzen, landen als Schillerlocken, Seeaal und "Fish and Chips" auf dem Teller. Für so manche Hai-Art hat längst ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen.

