Magisches Island: Leben auf der größten Vulkaninsel der Welt

Island - Insel der Vulkane. In den Bergen und Tälern kocht der Boden. Es raucht, zischt und brodelt überall. An heißen Quellen leben Bekassine, Schnepfenvögel und Alpen-Schneehühner. An den Küsten tummeln sich lustig aussehenden Papageitaucher und andere Meeresvögel. Polarfüchse, einst fast ausgerottet, erobern wieder Teile der Insel. Ob an den Küsten, in eisigen Höhen oder abgrundtiefen Spalten, die davon erzählen, dass die Erde hier auseinander reißt: Island ist ein magisches Naturparadies.

