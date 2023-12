Vor der französischen Südküste spielt sich unter Wasser ein Drama ab. Ein altes Tümmlerweibchen hat den Anschluss verloren. Als Älteste führte sie bislang ihre Gruppe an. Doch nun kann sie sich nicht mehr erinnern, wie sie in das Gewirr aus Fischernetzen geraten ist. Sie braucht dringend Luft zum Atmen. Wird sie nach vielen erfolgreichen Jahren als Matriarchin nun in einem Fischernetz ersticken? Dies ist nur eine von vielen, oft dramatischen Geschichten des Mittelmeers und seiner tierischen Bewohner. Und sie alle werfen die Frage auf: Hat die vielfältige Unterwasserwelt, bei all ihrer Widerstandsfähigkeit, noch eine Chance?

