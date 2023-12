Ohrenbetäubender Lärm dringt bis in die Tiefe hinab: Ein Pottwalweibchen fürchtet um ihr Kalb, das sie in der Obhut ihrer Schwestern gelassen hat. Das Junge könnte den Anschluss verlieren oder gar das Bewusstsein verlieren. Denn Pottwale orientieren sich mit Hilfe von Klicklauten, anhand deren Echos sie sich ein Bild von ihrer Umgebung zeichnen. Ein Explorationsschiff, das mithilfe von Unterwasser-Schallkanonen nach Öl unter dem Meeresboden fahndet, erzeugt einen Schalldruck von über 220 Dezibel. Für Wale ein lebensbedrohendes Problem. Die zweiteilige Serie zeigt das scheinbar so bekannte Meer aus der Perspektive seiner tierischen Bewohner sowie ihren Kampf ums Überleben.

