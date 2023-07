Er ist einer der längsten Flüsse der Welt und erstreckt sich über die Mongolei, Russland und China: der Amur. An ihm entlang tummeln sich Braunbären, Robben, Tiger und Leoparden. Die ungewöhnliche Entdeckungsreise gegen den Strom, vom Pazifik fünftausend Kilometer landeinwärts bis zu den Quellflüssen in der Mongolei, beginnt am Mündungsdelta. Dort, wo sich das Japanische und des Ochotskische Meer in der Tatarenstraße treffen. Wenn hier die Lachse auf ihren Wanderungen vorüberziehen, werden sie bereits von Braunbären, Robben und Seevögeln erwartet. Weiter den großen Strom aufwärts liegen die Siedlungen der Udege. Sie leben seit Jahrhunderten im Reich des Amurtigers.

