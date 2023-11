Die aufwendig produzierte vierteilige Serie "Planet der Liebe" von den Machern der Reihe "Planet Erde" zeigt die spektakulärsten, skurrilsten und emotionalsten Paarungsspiele im Tierreich. Jedes Frühjahr sammeln sich in den Gewässern rund um Hawaii zahllose Buckelwale. Dabei kann eine einzelne Walkuh mehr als 20 Bullen anlocken. Mit wem sie sich paart, entscheidet sie bei einer spektakulären Verfolgungsjagd. Nur der schnellste und stärkste wird ihr Herz erobern. Wer wird am Ende das Rennen machen? An potenziellen Partnern mangelt es im Korallenriff selten, aber um sich zu paaren, müssen die Doktorfische den Schutz der Korallen verlassen und sich ins offene Meer wagen.

Mehr anzeigen