Die Senne: Sie ist die größte Heidelandschaft in Nordrhein-Westfalen und so gut wie unbekannt. Das liegt an ihrer Geschichte, denn große Teile der Senne dienen als Truppenübungsplatz. Die militärische Nutzung ist für die Natur kein Nachteil, sondern ein Glück. Denn auf dem abgesperrten Gelände leben Wildtiere die meiste Zeit völlig ungestört.

Bild: WDR / Heike Grebe