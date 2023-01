Anders als andere Großkatzen leben Löwen in der Regel ständig im Rudel. Im Alter von etwas mehr als einem Jahr aber werden zwei Löwenjunge zu Ausgestoßenen. Drei kampferprobte Löwenmännchen haben ihr Rudel erobert und ihren Vater und ihre Geschwister getötet. Mit der Mutter und zwei Tanten gelang ihnen die Flucht. Der Film zeigt den harten Kampf der fünf Löwen ums Überleben. Gedreht wurde die Tierdokumentation im Südluangwa Nationalpark in Sambia. Die Tiere zeigen ungewöhnliches Löwen-Verhalten, denn sie lassen nichts unversucht, um in ihr altes Rudel zurückkehren zu dürfen. Eine gefährliche Strategie, die in der sengenden Sommerhitze Sambias aber alternativlos ist.

Mehr anzeigen