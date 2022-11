In Sambia, im Südosten Afrikas, zieht der Fluss Luangwa durch eine bemerkenswerte Landschaft, die Heimat zahlloser Tiere ist. Hier haben sich Gelbschnabelstörche, Paviane und Impala-Antilopen in der Nähe des lebenserhaltenden Flusses niedergelassen. Allerdings leben am Ufer des Luangwa auch seltener zu sehende Tiere, die eben jenes friedvolle Dasein gefährden: Leoparden. Das Leben einer Leopardin, der Königin dieser Region, wird über drei Jahre verfolgt. Und auch das ihrer beiden Kinder.

