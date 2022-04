Talsperren in NRW: Wasserschätze für Tiere und Menschen

Mit 66 Stauseen ist Nordrhein-Westfalen Talsperren-Weltmeister. Sie dienen als Trinkwasserreservoirs und als Freizeit- und Erholungsorte. Viele der künstlichen Seen haben sich zu wahren Naturparadiesen entwickelt. Sie sind wichtige Brut- und Rückzugsgebiete für Wasservögel. Auch Libellen, Hochwild, Uhus, Rotmilane, Biber, Wildkatzen und Luchse haben an den Ufern der Talsperren in NRW neue und sichere Rückzugsorte und Lebensräume gefunden.

