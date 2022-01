Unsere Erde aus dem All: Magische Muster (1/3)

Die dreiteilige Reihe "Unsere Serie aus dem All" gehört zu den ambitioniertesten Naturfilmproduktionen der vergangenen Jahre. Erstmalig werden Kameras eingesetzt, die an Satelliten die Erde umkreisen, und mit aufwendigen Drohnenaufnahmen kombiniert. Die Bilder zeigen unseren blauen Planeten aus völlig neuen Perspektiven. Der Blick aus dem Weltraum hilft den Menschen, Naturereignisse besser zu verstehen, entlegene Orte zu erforschen und Umwelt- und Artenschutz gezielt voranzutreiben. Die Bilder aus dem All zeigen wunderschöne Muster, erzählen von bahnbrechenden Errungenschaften, aber auch von dramatischer Zerstörung.

