Abenteuer Erde bietet Einblicke, veranschaulicht Zusammenhänge, macht Lust auf Expeditionen. Viele Tierarten waren in den Alpen schon verschwunden und sind, wie Braunbär und Luchs, Gänsegeier und Wolf, in das Gebirge zurückgekehrt. Auch der Alpensteinbock war im neunzehnten Jahrhundert durch Wilderei beinahe ausgerottet – heute leben dank strengen Schutzes wieder 40.000 der kapitalen Wildziegen in den Alpen. Der Film zeigt eine eindrucksvolle Landschaft der Kontraste während der kurzen, warmen Jahreszeit.

