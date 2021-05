Wildes Costa Rica

Costa Rica - die reiche Küste - ist ein Naturparadies zwischen Nord- und Südamerika, dem Karibischen Meer und dem Pazifischen Ozean. Es ist reich an unberührten Regenwäldern und Heimat von exotischen, gefährlichen und skurrilen Lebewesen. Abenteuer Erde zeigt eine atemberaubende Entdeckungsreise in den Dschungel und an die Küste, die Einblicke in die einzigartige und wilde Tierwelt Costa Ricas gewährt.

Bild: WDR/ mauritius images