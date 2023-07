Spätestens seit der ARD-Serie „Charité“ ist der 30-jährige Nachwuchs-Star aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch mit seinem Coming-out vor zwei Jahren und als Teil der Initiative #ActOut, hat sich der gebürtige Hamburger als Role Model einen Namen gemacht. Im ANDAZ-Talk spricht er mit Tülin Tekkal darüber, warum Sichtbarkeit für ihn so wichtig ist, was Pride für ihn bedeutet und wie sich sein öffentliches Coming-Out angefühlt hat. Und in klassischer ANDAZ-Manier prüft ihn Familie Tekkal dabei auf Herz und Nieren. Kann Jannik mit seinem Gastgeschenk punkten und im Fragenhagel von Tülins Schwester Tugba bestehen?

