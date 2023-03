Spielfilm Deutschland 2017 +++ Seit Wochen ist die Tür zu: Mike hat sich eingeschlossen. Der 18-Jährige ist nicht krank. Er hat sich entschieden, am realen Leben nicht mehr teilzunehmen. Sein einziges Fenster in die Welt ist das Internet. Die Eltern sowie Schwester Miriam stehen buchstäblich ratlos vor seiner Tür und erleben, wie Mikes Verschwinden ihr Leben verändert. Um vor Außenstehenden zu verheimlichen, dass Mike sein Zimmer nicht mehr verlässt, denken sie sich einen Schulaustausch aus. Mikes Vater verbeißt sich in die Arbeit. Mikes Mutter versucht erfolglos, über Mikes Freund Oliver mit ihrem Sohn zu kommunizieren. Nur Miriam scheint ihren Bruder zu verstehen.

Mehr anzeigen