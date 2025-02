Spielfilm Deutschland 2023 +++ Familie Lange steht vor dem Scheideweg: Was machen wir, wenn das Alte weg muss und das Neue so ungewiss ist? Der erfolgshungrige Jungunternehmer Marcel will ein neues High-End Dorf bauen und so den sozialen Aufstieg schaffen. Dazu hat er schon den Prototypen Villa Verena an die Abbruchkante des Tagebaus setzen lassen. Dort, wo in nur wenigen Jahren der größte renaturierte See der Welt entstehen soll. Doch seine Schwester Franca hält dagegen: Im alten, kurz vor dem Abriss stehenden Dorf hält sie die Stellung und bastelt im Keller an einem Stromspeicher, der in Zukunft alle Häuser mit grüner Energie versorgen und autark machen soll.

Mehr anzeigen