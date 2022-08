Zeit der Kannibalen | Satire

Nachdem sie sich sechs Jahre lang gequält und alles gegeben haben, scheint das Ziel der Unternehmensberater Öllers und Niederländer, endlich Partner zu werden, greifbar nah. Als sie erfahren, dass ihr Kollege Hellinger den ersehnten Karriereschritt gemacht hat, liegen die Nerven blank. Denn "up or out" ist das Prinzip. Dass Hellinger sich bald aus ungeklärten Gründen aus dem Bürofenster stürzt, hilft auch nicht weiter. Ausgerechnet die junge, ehrgeizige Bianca rückt für ihn nach. Öllers und Niederländer sind genervt, Sarkasmus macht sich breit, Neurosen brechen aus. Der Kampf um das Überleben in der Firma geht an die Substanz - die Zeit der Kannibalen bricht an.

Mehr anzeigen