ARD History: Die Erfindung des Rassismus in Farbe

Die Reise des Fotografen Robert Lohmeyer ist eine Pioniertat, die jahrzehntelang das Bild Afrikas prägt und die fotografischen Grundlagen des Rassismus legt. Er fotografiert zwischen 1907 und 1909 die deutschen Kolonien in Afrika - erstmals in Farbe. Er soll auf dem Höhepunkt des Imperialismus die Begeisterung für die fernen Besitzungen anstacheln. Auf der Basis unveröffentlichter Quellen und Fotografien erzählt der Film die Geschichte der Erfindung des Rassismus in Farbe, die bis heute nachwirkt.

