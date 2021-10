Folge 1: Sunny (S02/E01)

Ihr neues Leben als Beraterin hat Beate sich anders vorgestellt: Dank Corona wohnt sie alleine in ihrer Fahrschule und kann seit Monaten die Miete nicht bezahlen. Jetzt steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür: Sie muss bis 24:00 Uhr zahlen oder draußen sein! Und das ausgerechnet heute, an ihrem 50. Geburtstag. Doch Beate lässt sich nicht unterkriegen und da ruft auch schon die Prepperin Sunny aus ihrem Corona-Bunker an.

Mehr anzeigen