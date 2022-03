betrifft: Impfgegner - wer geht da auf die Straße?

Woche für Woche gehen tausende Menschen auf die Straße und protestieren gegen die Corona-Einschränkungen in ihrem Alltag, gegen das Impfen und eine Impfpflicht. In "betrifft" lässt SWR-Reporter Kolja Schwartz die Impfgegner:innen zu Wort kommen und begleitet sie auch in ihrem privaten und beruflichen Alltag. Er fragt bei Protestierenden nach: Was spricht ihrer Meinung nach gegen das Impfen? Welche Ängste treiben sie um?.

