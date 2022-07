Die Flut und die Kinder: Wie Fynn, Merlin und Luis seit der Hochwasserkatastrophe leben

Luis (11) lebt in Swisttal und sieht in der schrecklichen Nacht der Flut, wie seine Eltern und die Nachbarn um ihr aller Leben kämpfen: Gegen eine Naturgewalt, die alles mit sich reißt und zerstört. Ein Jahr lang haben die Autoren Monika Steinhaus und Jörg Stolpe Luis (11) aus Swisttal-Odendorf sowie Merlin (13) und Fynn (14) aus Bad Münstereifel begleitet. Sie waren von der Flut betroffen. Die ergreifende Langzeitbeobachtung zeigt in Nahaufnahme, wie heftig die Flutkatastrophe das Leben der Kinder erschütterte: Wie sie erst mit dem Verlust der Häuser und danach mit Chaos und Rückschlägen im Wiederaufbau umgehen. Wie sie Halt innerhalb ihrer Familie und ihrer Freunde finden, und immer wieder schaffen, ihren Mut zu behalten.

