Rote Bete in der Gourmet-Küche? Auf jeden Fall! Die beiden Sterneköche Björn Freitag und Alexander Wulf zeigen Tipps und Tricks, mit denen Rote Bete zum echten Rockstar auf dem Teller wird. Für Anfänger und Fortgeschrittene: Drei Rezepte in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen versprechen jede Menge Tipps und Tricks aus der Profiküche, mit denen Feinschmecker so richtig vor ihren Gästen angeben können.

