Der tödliche Messeranschlag in Solingen oder der Mord auf dem Frankfurter Bahnhof – beides Taten an öffentlichen Plätzen. Wie sicher sind wir in unserem Alltag? Und was wird für unsere Sicherheit getan? Bundesvibe begleitet die Menschen, die dafür sorgen, dass wir uns sicher fühlen können. Polizeihauptkommissare Pettkus und Schmidt sind im Frankfurter Bahnhofsviertel auf Streife, während Manuel Simak als Security-Einsatzleiter die Schlange auf dem Münchner Oktoberfest im Griff haben muss. Seine Aufgaben: Die Besucher:innen auf Waffen überprüfen und eine Massenpanik verhindern.

