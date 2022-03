extra 3 (4/20)

Bissig, frech und witzig zeigt Kabarettist Christian Ehring in der Satiresendung "extra 3" den politischen und gesellschaftlichen Irrsinn der Woche. Themen u.a.: • Putins Krieg und seine Folgen - Öl- und Gasimportstopp: Ja? Nein? Vielleicht? • Putins Krieg führt zu Rassismus gegen Russen • Putins treue Freunde: Altkanzler und Diktatoren • Krieg in der Ukraine: Putins stockende Invasion • Bundeswehr: Geschichte einer Ab- und Aufrüstung • Trumps Ukraine-Aussagen: Gefährlicher Fanatismus • Camper in der Stadt: Der Hippie-SUV • Lobbyisten in EU und Bundestag: Wer schreibt unsere Gesetze?

