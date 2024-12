Der junge Veterinär James Herriot aus Glasgow bewirbt sich um eine Assistentenstelle in der Tierarztpraxis des exzentrischen Siegfried Farnon im rauen Yorkshire. Statt jedoch ein Vorstellungsgespräch mit ihm zu führen, stößt ihn dieser gleich mitten in den aufreibenden Arbeitsalltag eines Landtierarztes. Doch James schlägt sich wacker. Auch mit den kauzigen Farmern und Bewohnern Darrowbys kommt er gut zurecht. So gut sogar, dass ihm Siegfried schließlich die Stelle anbietet. Weil ihm beim abendlichen Anstoßen im Pub ein Farmer sein berüchtigtes selbstgebrautes Bier einflößt, endet die Nacht für James unbeabsichtigt im Vollrausch. Und das hat Folgen...

