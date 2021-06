Der große Rudolph

Fernsehfilm Deutschland/Tschechien 2018 +++ Rudolph Moshammer ist der prominenteste Modemacher in München der 1980er Jahre. An der Seite seiner Mutter Else empfängt er die Schickeria der Stadt. Das reicht seinen stillen Teilhabern und Finanziers aber nicht mehr aus. +++ Mit Thomas Schmauser, Hannelore Elsner, Lena Urzendowsky, Robert Stadlober u. a. | Regie: Alexander Adolph

Bild: BR/Producers at Work GmbH