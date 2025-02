Michael Winterhoff ist wohl der berühmteste Kinderpsychiater Deutschlands. Über Jahrzehnte behandelte er Kinder und Jugendliche, prägte mit seinen Thesen die Erziehungsdebatte in Deutschland und wurde zum Bestsellerautor. Mittlerweile ist Dr. Winterhoff wegen gefährlicher Körperverletzung in 36 Fällen angeklagt. Der Prozess soll am 12. Februar 2025 vor dem Landgericht Bonn eröffnet werden. Durch zahlreiche Talkshowauftritte und millionenfach verkaufte Bücher, wie "Warum unsere Kinder Tyrannen werden", avancierte Michael Winterhoff zum gefeierten Experten. Doch wie konnte er so lange in der Öffentlichkeit als Star gelten, ohne dass seine Diagnosen und Behandlungen intensiver geprüft wurden?Dieser Film wurde im Jahr 2025 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

