Der Vorkoster - Fertigsalate & Bowls to go

Das neue Jahr ist da. Und nun soll der Weihnachtsbraten von Oma schnellstmöglich wieder von den Hüften verschwinden. Plötzlich ist Salat beliebt wie selten. Entweder frisch oder - praktisch auf der Arbeit - als Salatmahlzeit in Plastik abgepackt. Aber können die bunten Salate aus dem Supermarkt ihr gesundes Versprechen halten? Gemeinsam mit Ernährungsexpertin Anja Tanas nimmt der Vorkoster Salatschalen und -bowls genauer unter die Lupe. Wie sie hergestellt werden, kann sich Björn Freitag bei einem traditionellen Familienunternehmen am Niederrhein anschauen. Er verfolgt den Salat vom Feld bis in die Verpackung.

