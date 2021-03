Die neue Schokolade! Süße Schokotrends im Qualitätscheck

Klarer Fall: Neben Krokant-Eiern und Pralinen darf der Schoko-Hase seit Generationen in keinem Osternest fehlen. Doch während er meist klassisch in Vollmilch daherkommt, locken in den Supermarktregalen immer häufiger ausgefallene Schokoladen-Tafeln zum Kauf.

Bild: WDR/solis TV/Joshua Stolz