Die Carolin Kebekus Show | 04.05.2023

Royaler Glamour in der Carolin Kebekus Show! Die Krönung von Charles III. steht kurz bevor und Caro nimmt es zum Anlass, sich die britische Monarchie mal genauer anzusehen: Ist all der Prunk noch zeitgemäß? DCKS-Adelsexpertin Giuliantine von Smettbo berichtet quasi live aus London und hat wie immer die heißesten Insiderinfos. Schauspieler und Kabarettist Fatih Çevikkollu kommentiert außerdem die anstehende Wahl in der Türkei und Caro begrüßt Dennis und Benni Wolter von “World Wide Wohnzimmer” zum ultimativen DCKS Dreikampf. Lasst die Spiele beginnen…

