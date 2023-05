Die Carolin Kebekus Show | 11. Mai 2023

Heaven is a Place in the DCKS Studio! Caro macht eine kurze Visite im Himmel, um Themen aufzuarbeiten, die hierzulande noch immer ein Tabu sind: Tod und Organspende. Die perfekte Gelegenheit, um schon einmal den eigenen Nachruf zu verfassen und die Beerdigung zu planen. Außerdem prangert Caro die Arbeitsbedingungen in der Filmindustrie an und baut für Nikeata Thompson den Catwalk auf.

