Die Carolin Kebekus Show | 13. April 2023

Yes! Die Spargelzeit ist endlich eröffnet. Passend dazu gewähren wir exklusive Einblicke in die erste Spargelsekte Deutschlands. Caro taucht ebenfalls in eine besondere Welt ein: perfekte Eltern in sozialen Netzwerken. Immer die beste Lunchbox für die Kinder, immer perfekt gestylt – in dieser Welt gibt es keine Fehler. Zu Gast ist Kevin Kühnert, redet mit Caro über seinen Alltag als Politiker und errät andere Politiker:innen am Klang bei “Everybody hört’s”.

