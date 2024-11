Carolin und Annette spielen das große Sünden-Ranking: Tagebuch vom Kind lesen? Sex im Bett der Eltern? Welches zwischenmenschliche Vergehen landet in den Top 7 ganz oben? Außerdem: Schock in den USA, das Instagram-Eichhörnchen Peanut ist tot! Naja, und gewählt wurde auch. Carolin Kebekus verarbeitet ihre Gefühle zur Trump-Wahl in einem Coversong von Beyoncé.

