Let’s Play! Es mag viele überraschen, aber Carolin Kebekus ist eine leidenschaftliche Gamerin. Sie hat in ihrem Leben wahrscheinlich mehr Prinzessinnen gerettet als Super Mario. Und genau da liegt das Problem, das sie dabei seit Jahren nervt: Frauen tauchen in den meisten Games nur als hilflose Prinzessin auf und wenn sie kämpfen dürfen, nur in möglichst sexy Outfits. Problematische Games finden ja gerade auch in Katar statt. Darüber redet Caro mit ihrem Gast Arnd Zeigler und zeigt im Film "Das geheime Ergebnis", was gerade in vielen Freundeskreisen diskutiert wird: WM-Boykott ja oder nein?

