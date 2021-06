Die Jäger der Netzverbrecher

Es war ein ungeheuerlicher Angriff auf die Privatsphäre: Ein junger Mann hatte intimste Details von hunderten Menschen im Internet veröffentlicht. [Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert] Telefonnummern, Adressen, Rechnungen, Kinderfotos von Politikern und Prominenten - all dies war auf einmal nicht mehr privat. Der "Bundestagshack" machte im Januar 2019 Schlagzeilen. Jene, die die Gesetze machen sollen, mit denen auch das Internet regiert wird, wurden plötzlich angegriffen. Von einem Jugendlichen aus einem Kinderzimmer in der hessischen Provinz. "Die Story" liefert einen spannenden Einblick in die Arbeit der Netz-Ermittler. Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Bild: WDR