Kritisch Reisen: Mallorca, wir kommen! Neustart nach der Krise

Sommer 2021. Touristen können wieder auf Mallorca Urlaub machen. Der Film schildert an verschiedenen Orten, was sich auf Mallorca durch Corona verändert hat, mit welchen Hoffnungen die Einheimischen auf der Insel den Sommer 2021 erleben und was sie ändern wollen. +++ Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Bild: WDR Fernsehen/imago